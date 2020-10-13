Нижегородский стрелок найден мертвым

Подросток, устроивший стрельбу в поселке в Нижегородской области, в результате которой убиты трое человек, обнаружен мертвым.

Тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек, обнаружено в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области, говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.

Информацию подтвердила представитель СУ СК РФ по Нижегородской области. Предположительно, молодой человек застрелился.

Подросток открыл стрельбу днем 12 октября в поселке Большеорловское, когда к остановке подошел автобус. По данным очевидцев, он начал стрелять после ссоры с бабушкой. Он ранил ее, затем застрелил соседа и двоих человек на остановке, еще трое получили ранения.

Парень владел ружьем на законных основаниях и получил его меньше месяца назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.