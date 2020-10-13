НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Нижегородский стрелок найден мертвым

Источник:
Sibnet.ru
192 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Подросток, устроивший стрельбу в поселке в Нижегородской области, в результате которой убиты трое человек, обнаружен мертвым.

Тело 18-летнего жителя Нижнего Новгорода, подозреваемого в убийстве трех человек, обнаружено в лесополосе недалеко от окраины поселка Большеорловское Борского района Нижегородской области, говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.

Информацию подтвердила представитель СУ СК РФ по Нижегородской области. Предположительно, молодой человек застрелился.

Подросток открыл стрельбу днем 12 октября в поселке Большеорловское, когда к остановке подошел автобус. По данным очевидцев, он начал стрелять после ссоры с бабушкой. Он ранил ее, затем застрелил соседа и двоих человек на остановке, еще трое получили ранения.

Парень владел ружьем на законных основаниях и получил его меньше месяца назад. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Еще по теме
Силовики ворвались в подпольное казино Красноярска. ВИДЕО
Парень расстрелял бабушку и случайных прохожих в Нижегородской области
Пассажир в аэропорту Улан-Удэ украл чемодан с красной икрой
Красноярец с топором взял в заложники знакомую с пятью детьми
смотреть все
ЧП #Криминал
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев защитит Россию от новых инфекций
•
Трамп сравнил умственные способности Байдена и Путина
•
«Совет матерей» предложил брать по 500 рублей с бездетных
•
Зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
•
Онлайн-образование: как стать программистом без вуза
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Как бесплатно подготовиться к ЕГЭ?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Медиков в Забайкалье впервые привили от COVID-19
Сибирь 13.10.2020 13:18
Экс-губернатор Приангарья отказался от места в Госдуме
Сибирь 13.10.2020 12:53
Сибирские мыши успешно заразились COVID
Сибирь 13.10.2020 11:53
Главу Кузбасса неприятно удивили очереди в поликлинике
Сибирь 13.10.2020 11:45
Самое популярное
Наставники «Голоса» «обалдели» от выступления уроженки Омска
5686
Фильм «Китобой»: Кристина Асмус снова разделась
4613
Как смотреть бесплатное ТВ без кабеля и антенны
4331
Томич Александр Лунев переехал в водонапорную башню
3666
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Медведев защитит Россию от новых инфекций
•
Трамп сравнил умственные способности Байдена и Путина
•
«Совет матерей» предложил брать по 500 рублей с бездетных
•
Зафиксирована первая смерть после повторного заражения COVID
Подробности
•
Грозит ли россиянам повторная удаленка?
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Война в Нагорном Карабахе: чего ждет Россия?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

turan601

Кремль опроверг введение нового локдаунаКто нибудь до сегодняшнего дня знал слово "Локдаун"?

Dimank

Вот что не инициатива, то обязательно поборы, штрафы, наказания. А эта дама не хочет чтобы условия жизни...

Gladwin

Бункерный дед там ещё не замшел?

лачинов

Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

лачинов

Народ любит зрелища. Его нужно радовать. Ну и иноземцев подозадачить не грех. Сработает.Вот только излишняя...