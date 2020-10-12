Шона Бина показали в трейлере «Сквозь снег»

Актер Шон Бин, известный по проектам «Властелин колец» и «Игра престолов», появился в трейлере второго сезона постапокалиптического сериала «Сквозь снег», первый сезон которого закончился крайне неожиданно.

Действие сериала происходит через семь лет после того, как мир стал снежной пустыней. Выжившие люди находятся в постоянно движущемся вокруг земного шара поезде, состоящем из 1001 вагона, разделённых по социальным классам. В сериале поднимаются вопросы «классовой борьбы, социальной несправедливости и политики выживания».

Шон Бин сыграет миллионера и изобретателя поезда мистера Уилфорда. В первом сезоне его считали мертвым. Мелани Кэвилл — «голос» поезда, руководитель гостевого сервиса и реальный инженер, сконструировавший поезд, захватила на нем власть, считая, что Уилфорд во главе поезда погубит остатки человечества.

В финале первого сезона поезд перехватывает второй состав и заставляет его остановиться. Часть пассажиров считает, что на нем находится Уилфорд. Они собираются у хвостового люка. Вскоре его открывают, и из нового поезда выходит девочка. Она спрашивает про Мелани и называет себя её дочерью, Александрой Кэвилл.

Премьера второго сезона состоится на TNT 25 января, через полгода после финала первого.