Пассажир в аэропорту Улан-Удэ украл чемодан с красной икрой

Пассажир, летевший из Петропавловска-Камчатского, в аэропорту Улан-Удэ обнаружил, что у него пропал чемодан с красной икрой. Полиция быстро нашла человека, позарившегося на чужие деликатесы, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте.

В полицию с заявлением обратился возмущенный пассажир рейса «Петропавловск-Камчатский-Москва». У него пропал чемодан, в котором находились красная рыба и икра. Общая стоимость деликатесов составила 28 тысяч рублей.

Сотрудники транспортной полиции установили 37-летнего жителя города Улан-Удэ. По версии следствия, находясь в помещении аэровокзала, он похитил чемодан, принадлежащий заявителю. Багаж с деликатесами у нарушителя изъяли и вернули владельцу.

Улан-удэнцу предстоит ответить по закону. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальная санкция по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.