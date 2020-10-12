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Бой истребителей МиГ-31 в стратосфере показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны России опубликовало в YouTube видео боя в стратосфере экипажей истребителей МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота в ходе учений на Камчатке.

«Летчики выполнили перехват условного нарушителя воздушного пространства на высоте порядка 20 тысяч метров», — говорится в сообщении

Для усложнения задачи, военные самолеты выполнили поиск «нарушителя» без помощи наземных средств ПВО, отметили в Минобороны.

МиГ-31 — двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Разработан в 1970-х годах. Это первый советский боевой самолёт четвёртого поколения. Истребитель предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах. Изначально предназначался для перехвата крылатых ракет.

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Это правильно. Сварка, сваркой, а скотч, изолента и проволока надежней. Теперь и в космосе.)Пожалуй все...

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