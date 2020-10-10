Игроки Dota 2 разыграют невероятный призовой фонд

Призовой фонд The International 10 — главного ежегодного турнира по дисциплине Dota 2 — достиг рекордной отметки в 40 миллионов долларов, свидетельствуют данные компании Valve.

Отметка в 40 миллионов долларов была достигнута за 15 минут до истечения срока действия Battle Pass 2020, который перестал действовать 10 октября. За достижение рекордного показателя владельцы боевого пропуска получат по десять бонусных уровней.

Изначально Valve предоставила для турнира 1,6 миллиона долларов, остальные средства внесли пользователи — по 25% от каждой покупки боевого пропуска и уровней к нему увеличивали итоговую сумму.

Battle Pass 2020 в Dota 2 был доступен с 25 мая, его действие завершилось в ночь на 10 октября. Изначально The International 10 должен был пройти в августе 2020 года, но Valve отказалась организовывать соревнование из-за пандемии коронавируса.

Теперь турнир с рекордным призовым фондом планируется провести в августе 2021 года. Valve не стала менять место проведения чемпионата — принимающим городом останется шведский Стокгольм.