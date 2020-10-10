Путин наградил томского школьника медалью

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу на пожаре» школьника из Томской области Николая Фролова. Мальчик заслонил от огня своего младшего брата и получил серьезные ожоги, сообщает пресс-служба МЧС России.

В конце 2018 года из-за взрыва газового баллона в селе Итатка Томской области загорелся дом семьи Фроловых. Во время пожара 11-летний старший ребенок спас из огня брата и получил ожоги более чем 75% тела.

После этого губернатор Томской области Сергей Жвачкин вручил семье Фроловых ключи от трехкомнатной квартиры в селе Томском, а также направил ходатайство о награждении мальчика государственной наградой.

Указом президента Владимира Путина учащийся Итатской средней общеобразовательной школы Томского района Николай Фролов награжден медалью «За отвагу на пожаре». Сейчас мальчик продолжает восстанавливаться после лечения.