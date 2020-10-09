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Полиция усомнилась в доставке бутылки Навального из Томска в Германию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Соратница оппозиционера Алексея Навального Мария Певчих утверждала, что забрала из томского отеля якобы отравленную бутылку. МВД утверждает, что никаких бутылок у неё с собой не было, местонахождение женщины неизвестно.

Навальный впал в кому 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Оппозиционер утверждает, что его отравили ядом «Новичок», который находился на бутылке воды из томского отеля, что показал анализ, сделанный в Германии. Соратница Навального Мария Певчих сообщала, что работает в ФБК и улетела в Германию на самолёте, которым перевозили Навального. С собой Певчих якобы взяла бутылки с водой, найденные в гостиничном номере.

«Установлено, что Мария Певчих  … проследовала из города Томска в город Новосибирск автомобильным транспортом, а далее – воздушным транспортом в город Омск. В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачёво (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовала … В стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды "Святой источник", объемом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск», – сказано в сообщении МВД.

По информации полиции, бутылки из отеля другой соратник Навального Антон Тимофеев передал Георгию Албурову, который вылетел вместе с Певчих из Новосибирска в Омск. При досмотре вещей Албурова в аэропорту бутылок объемом более 100 мл также не обнаружили.

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«Это подтверждается снимками с камер видеонаблюдения аэропорта, запечатлевшими момент приобретении Марией Певчих бутылки воды, а также с рентгенотелевизионной установки в аэропорту, где Певчих и Албуров проходили досмотр багажа», – уточняет МВД.

Кроме того, выяснилось, что Певчих на самом деле в ФБК не работает. От общения с полицией она уклонилась. «Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес», – добавили представители полиции.

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Топ комментариев

horror11

Сколько положительных реакций на данную новость )) Все ждут с нетерпением результата.))

Uynachalnica

Как отпуск то будет проводить в этом году: традиционно, в кругу родных и близких, елочки сажать с Кужугетычем,...

150388

В 2005 умер в Германии, рак позвоночника. Если верить статье. А вообще конечно, уже нет никакого значения....

Lava Lava

"Был бы человек, а статья найдется."

Uynachalnica

Я не из ваших, сколько можно повторять!