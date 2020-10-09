Навальный назвал токсиколога Сабаева мерзавцем и негодяем

Оппозиционер Алексей Навальный назвал слова омского токсиколога Александра Сабаева враньём, а самого врача – мерзавцем и негодяем.

Накануне Сабаев опроверг слова Навального о том, что в машине скорой помощи оппозиционеру вкололи дозу атропина, которая положена при отравлении химпрепаратами. Препарат ему ввели по другим показаниям и не в тех дозировках, которые необходимо применять в качестве антидота при отправлениях химпрепаратами.

«Какой все же удивительный мерзавец и негодяй этот "главный токсиколог Омской области" по фамилии Сабаев. И врёт ведь как. Просто совершенно нагло и в каждом слове. Алкоголь какой-то придумал. Что я нездоров. Что следов яда нет. Три независимые лаборатории нашли, а Сабаев из Омска не нашёл. Врёт и в мелочах, и в главном», – написал Навальный в Facebook.

Оппозиционер впал в кому 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске, где политика доставили в местную больницу. Её сотрудников Навальный ранее сравнил со спецагентами-убийцами. В Омске за его жизнь боролись двое суток, после чего оппозиционера транспортировали в Берлин.