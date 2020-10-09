Эксперты предсказали конец нефтяной эпохи для развитых стран

Странам с развитой экономикой предсказали значительное падение потребления нефти, следует из доклада ОПЕК World Oil Outlook. В целом ожидается прирост потребления черного золота за счет развивающихся стран.

Государства, входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), как ожидается, сначала выйдут на плато по потреблению этого ресурса в районе 47 миллионов баррелей в сутки в 2022-2025 годах, а затем они столкнутся с длительным снижением до 35 миллионов к 2045 году, приводит РИА Новости расчета экспертов ОПЕК.

В развивающихся странах, напротив, будет наблюдаться повышенное потребление этого энергоресурса за счет роста населения, потенциально более динамичного развития экономики и увеличения прослойки среднего класса. К 2045 году этим странам прогнозируют рост спроса на нефть до 74,3 миллиона баррелей в сутки. Крупнейшим импортером ресурса, согласно докладу, будет Индия.

В целом все же ОПЕК ожидает прироста потребления черного золота с 99,7 миллиона баррелей в день в 2019 году до 109,3 миллиона в 2040-м.