Иркутян поздравили с днем яиц

Иркутский зоосад поздравил подписчиков с международным днем яиц в социальных сетях. Но этот день не только для любителей глазуний и омлетов, предупредили специалисты.
«Международная яичная комиссия утвердила необычный праздник еще в 1996 году, с тех пор его отмечают ежегодно во вторую пятницу октября», — рассказали на странице Иркутского зоосада.
Сотрудники организации воспринимают этот день не как торжество любителей омлетов, запеканок и глазуньи, а как хороший повод рассказать о некоторых интересных особенностях яиц с точки зрения изучения животного мира. Поклонники животного мира рассказали о фактах, связанных с яйцами:
- Самым крупным яйцом считается яйцо африканского страуса.
- Яйцо колибри составляет 6% от веса самой птички.
- Скорлупа яиц насекомых называется хорион, она состоит из двух слоев, пронизанных системой воздухоносных полостей.
- Яйца земноводных могут развиваться только в воде. Исключение составляют только жабы-повитухи, их яйца развиваются на воздухе.
В международный день яиц в некоторых странах принято проводить семейные конкурсы: рисовать яйца или изобретать новый рецепт с их использованием. А лидером по потреблению яиц считает Япония.