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Иркутян поздравили с днем яиц

Источник:
Sibnet.ru
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Иркутский зоосад поздравил подписчиков с международным днем яиц в социальных сетях. Но этот день не только для любителей глазуний и омлетов, предупредили специалисты.

«Международная яичная комиссия утвердила необычный праздник еще в 1996 году, с тех пор его отмечают ежегодно во вторую пятницу октября», — рассказали на странице Иркутского зоосада.

Сотрудники организации воспринимают этот день не как торжество любителей омлетов, запеканок и глазуньи, а как хороший повод рассказать о некоторых интересных особенностях яиц с точки зрения изучения животного мира. Поклонники животного мира рассказали о фактах, связанных с яйцами:

  • Самым крупным яйцом считается яйцо африканского страуса.
  • Яйцо колибри составляет 6% от веса самой птички. 
  • Скорлупа яиц насекомых называется хорион, она состоит из двух слоев, пронизанных системой воздухоносных полостей.
  • Яйца земноводных могут развиваться только в воде. Исключение составляют только жабы-повитухи, их яйца развиваются на воздухе.

В международный день яиц в некоторых странах принято проводить семейные конкурсы: рисовать яйца или изобретать новый рецепт с их использованием. А лидером по потреблению яиц считает Япония. 

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