Жителя Забайкалья осудили за смерть ребенка под колесами поезда

Трагедия произошла в декабре декабря 2019 года на станции Хадабулак Забайкальской железной дороги. В этот день местная жительница была на работе и ждала свою шестилетнюю дочь. Чтобы ребенок благополучно добрался, она попросила знакомого проводить девочку.

Мужчина взял ребенка и повел ее на работу к маме, но потом решил «срезать» дорогу и перейти через железнодорожные пути. Сам он перебежал, а девочка, которой он даже не подал руку, не успела за взрослым. Ее сбил поезд. Машинист не успел затормозить, увидев ребенка на рельсах.

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Когда приехала скорая помощь, девочка была еще жива. Но ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. Несколько дней врачи пытались спасти жизнь малышке, но, несмотря на все усилия, она умерла.

Мужчину, заставившего ребенка бежать через рельсы обвинили в преступлении, предусмотренного статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год.