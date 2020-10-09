Жителя Забайкалья осудили за смерть ребенка под колесами поезда

Трагедия произошла в декабре декабря 2019 года на станции Хадабулак Забайкальской железной дороги. В этот день местная жительница была на работе и ждала свою шестилетнюю дочь. Чтобы ребенок благополучно добрался, она попросила знакомого проводить девочку.
Мужчина взял ребенка и повел ее на работу к маме, но потом решил «срезать» дорогу и перейти через железнодорожные пути. Сам он перебежал, а девочка, которой он даже не подал руку, не успела за взрослым. Ее сбил поезд. Машинист не успел затормозить, увидев ребенка на рельсах.
Когда приехала скорая помощь, девочка была еще жива. Но ребенок получил травмы несовместимые с жизнью. Несколько дней врачи пытались спасти жизнь малышке, но, несмотря на все усилия, она умерла.
Мужчину, заставившего ребенка бежать через рельсы обвинили в преступлении, предусмотренного статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ сроком на один год.