Мужчина в Новосибирске вмешался в детский конфликт и побил малышей

Житель Новосибирска решил выступить арбитром в детском споре на игровой площадке и избил чужих детей, заступаясь за сыновей, сообщило региональное СУ СК России.

Во вторник на одной из детских площадок в Ленинском районе Новосибирска между девочками и мальчиками произошел конфликт. После ссоры мальчики решили пожаловаться папе. Мужчина пришел на детскую площадку и начал выяснения отношений с маленькими девочками.

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В ходе разбирательства с детьми, одну из них толкнул, а другую ударил по лицу. Полицейские проверяют детали произошедшего.

К конфликту подключился и Следственный комитет, так как защита прав несовершеннолетних является одним из приоритетных направлений ведомства.

Следователи проведут необходимые проверочные мероприятия в целях самого тщательного выяснения всех обстоятельств инцидента и объективной и принципиальной правовой оценки ситуации.