Путин назвал огромной трагедией войну в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин призвал прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе по гуманитарным соображениям и пригласил в Москву министров иностранных дел Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорнокарабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными», — говорится в сообщении.

Для консультаций по вопросу прекращения боев в Карабахе в Москву пригласили министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Переговоры пройдут при посредничестве главы российского МИДа Сергея Лаврова.

Путин назвал огромной трагедией события в Нагорном Карабахе. «Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. И мы надеемся, что в Нагорном Карабахе самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен», — сказал президент.

Бои между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября за Нагорный Карабах, из-за которого стороны спорят почти 30 лет. Впервые активным участником этого конфликта стала Турция, пообещавшая всемерную поддержку Баку в его борьбе с Ереваном.