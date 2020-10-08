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Варламов вспомнил о «заваленной мусором» Чите

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Блогер-урбанист Илья Варламов сообщил, что находясь на морском побережье, думает, что люди должны жить в комфортной местности, а не в Омске, Улан-Удэ или замусоренной Чите, сообщил он на своей странице в Instagram.

«Бог создал планету, чтобы человек жил на берегу океана в вечном лете. Но человек зачем-то основал Омск, Воркуту, Тюмень и даже Улан-Удэ... Сидя на берегу океана, на белоснежных пляжах Копакабаны, я скучаю по Воркуте, по умирающим деревням Тверской области, по заваленной мусором Чите, по самострою и муравейникам Адлера», — написал Варламов.

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Читу он ранее назвал «мусорным Средневековьем» и «мусорной столицей России». По мнению блогера, в городе происходит настоящая экологическая катастрофа, а люди живут буквально на свалках, выливая нечистоты за окно. Примерно так, по его словам, выглядели средневековые города, утопающие в нечистотах.

В список городов-«двоечников», по версии Варламова, также вошли Новосибирск и Омск. В Улан-Удэ он также нашел ряд негативных моментов. Исключением стал Красноярск — Варламов назвал его одним из лучших городов страны.

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