Варламов отреагировал на установку скамейки в его честь в Бурятии

Блогер Илья Варламов прокомментировал установку в Улан-Удэ скамейки, названной в честь него. Скамейка хороша, но на ней необходимо «сгладить углы», отметил он в выпуске «Чё происходит» на своем YouTube-канале.

«Теперь в России появилась скамейка имени Ильи Варламова. Это та самая старая советская скамейка, которую я нашел в Улан-Удэ. Наверное, единственная некогда эргономичная лавочка во всем Улан-Удэ», — сказал он.

Варламов приезжал в Улан-Удэ в марте. Он прогулялся не только по центру города, но и заехал в отдаленные районы. После визита он выложил видео, где поделился впечатлениями.

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Во дворе дома по улице Буйко блогеру попалась на глаза советская скамейка, находящая в плачевном, аварийном состоянии. После его визита Комитет городского хозяйства отреставрировал скамейку и назвал ее в честь Варламова, прикрепив соответствующую табличку.

«Можно сделать табличку так, чтобы там не было острых углов? Сгладить углы, друзья. Не хотелось бы, чтобы о табличку с моим именем кто-то порвал себе одежду. А так передаю Улан-Удэ большой привет, надеюсь, город будет развиваться, улучшаться и всем нам будет большой пример», — резюмировал он.