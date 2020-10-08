ГИБДД в Иркутске устроила погоню за пьяным лихачом. ВИДЕО

Экипаж ДПС устроил погоню по дорогам ночного Иркутска за автомобилем, ехавшим на большой скорости и совершавшим опасные маневры. В итоге водитель, убегавший от ГИБДД, не справился с управлением и врезался металлический отбойник, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

В среду около 5.00 по местному времени (0.00 мск) экипаж ДПС заметил на улице Коммунистической Subaru Legacy, который двигался на высокой скорости. Инспекторы попытались остановить «универсал», но водитель проигнорировал требование и увеличил скорость.

Служебный автомобиль погнался за машиной лихача по Академическому мосту. В районе улицы Юрия Тена водитель Subaru не справился с управлением, врезался в металлический отбойник и автомобиль перевернулся.

Инспекторы подоспели на помощь водителю. Как выяснилось, за рулем автомобиля находился пьяный 25-летний местный житель. Иркутянину понадобилась помощь медиков и его увезли в больницу.

По данным Госавтоинспекции, за последние два года молодой человек 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Действиям водителя «Субару» дадут правовую оценку.