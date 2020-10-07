Пикет с требованием освободить тревел-блогера прошел в Новосибирске

Пикет с требованием освободить из СИЗО тревел-блогера Анатолия Гомзякова, обвиняемого в смерти знакомого по инстаграму, прошёл в Новосибирске в среду.

Об одиночном пикете на площади Ленина сообщил Sibnet.ru очевидец. К Театру оперы и балета вышел мужчина с плакатом «Анатолий Гомзяков незаконно содержится в СИЗО без доказательств вины».

Криминальная история произошла в Новосибирске этим летом. Тревел-блогер Гомзяков проводил время со знакомым по соцсети, после чего того нашли мёртвым под окнами многоэтажки. По версии следствия, в смерти парня виноват блогер. Защита Гомзякова настаивает, что знакомые выпили, а после обвиняемый уснул, не нашёл хозяина в квартире и ушёл домой.

С июня Гомзяков находится в СИЗО. Его друзья создали петицию с просьбой выпустить блогера из СИЗО, так как доказательства его вины считают недостаточными.