Пикет с требованием освободить тревел-блогера прошел в Новосибирске

Пикет с требованием освободить из СИЗО тревел-блогера Анатолия Гомзякова, обвиняемого в смерти знакомого по инстаграму, прошёл в Новосибирске в среду.
Об одиночном пикете на площади Ленина сообщил Sibnet.ru очевидец. К Театру оперы и балета вышел мужчина с плакатом «Анатолий Гомзяков незаконно содержится в СИЗО без доказательств вины».
Криминальная история произошла в Новосибирске этим летом. Тревел-блогер Гомзяков проводил время со знакомым по соцсети, после чего того нашли мёртвым под окнами многоэтажки. По версии следствия, в смерти парня виноват блогер. Защита Гомзякова настаивает, что знакомые выпили, а после обвиняемый уснул, не нашёл хозяина в квартире и ушёл домой.
С июня Гомзяков находится в СИЗО. Его друзья создали петицию с просьбой выпустить блогера из СИЗО, так как доказательства его вины считают недостаточными.
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Ошибки, допущенные следствием: 1. Не были исследованы записи с камер видеонаблюдения подъезда, лифта, придомовои территории и окружающих строении за весь период с 00:00 02.04.20 по 00:00 03.04.20, то есть за сутки. Из-за несвоевременного проведения следственных мероприятии видео с камер наблюдения были безвозвратно утеряны 2. На месте обнаружения трупа не были взяты необходимые замеры. В итоге факт того, что тело лежало под окнами соседеи, был установлен независимым экспертом спустя 5 месяцев после преступления. 3. Первыи свидетель был допрошен только спустя 2 недели после трагедии 4. По горячим следам не было проведено никаких оперативно-розыскных деиствии, кроме установления личности Толи 5. Соседи по лестничнои площадке, которые выпивали спиртное через стенку от квартиры погибшего, о которых в своих показаниях говорил свидетель и под окнами которых наидено тело, не были своевременно допрошены и осмотрены 6. Квартира соседеи не была исследована на следы драки или крови. Причем, в многоквартирном доме надо было осматривать все квартиры над местом обнаружения тела 7. Не взяты соскобы из под ногтеи погибшего для возможного обнаружения ДНК преступников 8. Следствие не отработало все по горячим следам, истинныи преступник упущен 9. Арестован человек без единого доказательства Из-за многочисленных недоработок и ошибок следствия, а также нежелания их признавать, невиновному человеку грозит очень серьезныи срок от 5 до 12 лет При этом, реальные преступники находятся на свободе среди вас и уже чувствуют вкус безнаказанности! Выходит, у нас любои может оказаться за решеткои из-за преступления, которое он не совершал. Разве это правосудие? Разве так должны работать следственные органы? #ПОМОЖЕМТОЛЯНУ