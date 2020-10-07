Hyundai запланировала линейку летающих авто к 2028 году

Южнокорейская компания Hyundai намерена в 2028 году начать серийный выпуск широкой линейки летающих автомобилей, сообщил руководитель подразделения городского воздушного транспорта компании Шин Чжэвон.

«Люди, постоянно простаивающие пробках, скоро убедятся в том, насколько удобны летающие автомобили. Когда это произойдет, мы ждем взрывного увеличения спроса», — рассказал Чжэвон агентству Bloomberg.

По его словам, в компании ведут разработку летательных аппаратов на 5-6 пассажиров для больших агломераций, а также более вместительных версий, которые будут курсировать между городами.

Некоторые летающие автомобили могут появиться через три года, но Hyundai ориентируется на 2028 год, когда будет создана подходящая инфраструктура. Например, нужно составить правила движения, чтобы летающие автомобили не мешали самолетам и вертолетам.

Hyundai совместно с сервисом Uber в начале 2020 года представили экспериментальный летающий автомобиль S-A1, развивающий скорость до 290 километров в час, а также концепцию нового вида транспорта под названием UAM (Urban Air Mobility). Это сеть площадок для воздушного транспорта.