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Коронавирус вынудил новосибирцев платить за все онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Количество безналичных платежей выросло в Новосибирской области на 22%, в первую очередь, из-за пандемии коронавируса, сообщило в среду Сибирское управление Банка России.

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По информации банка, в первом полугодии 2020 года жители Новосибирской области 369,2 миллиона раз оплатили картами товары и услуги на общую сумму 259,6 миллиарда рублей. Это почти на 22% больше по количеству, чем за аналогичный период 2019 года.

«В апреле, когда впервые в нашей стране ввели ограничительные меры из-за пандемии, расчёты в основном проводились безналичным способом. Многие торговые предприятия были вынуждены ограничить режим функционирования. Они оперативно перешли на онлайн-формат работы и обеспечили возможность для дистанционной оплаты покупок клиентами. Кроме того, некоторые крупные сетевые магазины рекомендовали покупателям расплачиваться картами. Всё это отразилось на структуре операций по картам», — прокомментировал замначальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер.

Кроме того, ситуации поспособствовало развитие платёжной инфраструктуры. За год количество терминалов в Новосибирской области выросло почти на 20%, а вот количество банкоматов, наоборот, стало сокращаться.

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