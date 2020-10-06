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Россия попала в первую пятерку стран мира по отказу от наличных

Источник:
РБК
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Россия заняла четвертое место в мировом рейтинге стран, чье население в пандемию активно отказывалось от наличных в пользу безналичных расчетов — эксперты назвали это признаком «русского чуда» в сфере безналичных платежей.

Аналитики рассчитали снижение доли потребительских платежей наличными в период пандемии. На первое место по этому показателю вышла Великобритания, на второе — Канада, третье — Австралия. Четвертую позицию вместе с Россией разделила Румыния, а на пятом месте оказались Нидерланды, приводит РБК результаты исследования, проведенного компанией Boston Consulting Group (BCG).

Впервые о «русском чуде» заговорили в прошлом году, когда по итогам 2010–2018 годов был выявлен феноменальный, 30-кратный рост числа безналичных карточных транзакций. «Тогда по этому показателю Россия обогнала все страны Европы, в том числе лидеров, которые за тот же период показали двух- и трехкратный рост», — отметил управляющий директор и партнер BCG Макс Хаузер.

В этом году «русское чудо» получило продолжение. «Пандемия коронавируса и ее последствия ускорили изменения в индустрии платежей, которые обычно занимают около десяти лет», — сказал управляющий директор и партнер офиса BCG в Париже Ян Сенан.

По данным Банка России, за второй квартал 2020 года доля безналичных платежей выросла почти до 70%. За время пандемии использование наличных среди российских потребителей сократилось на 41% при расчетах и оплате заказа при доставке, сообщил представитель международной платежной системы Visa.



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