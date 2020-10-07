АвтоВАЗ объявил о планах ввести «четырехдневку»

АвтоВАЗ планирует ввести сокращенный четырехдневный режим работы с 1 января 2021 года на срок до шести месяцев в связи с негативным прогнозом российского авторынка, сообщила пресс-служба компании.

«Принято решение, что в режиме полной рабочей недели останется только линия В0, а также ограниченное количество сотрудников, необходимых для обеспечения работы линии В0 и производств с непрерывным циклом, разработки новых проектов и поддержания жизнедеятельности завода», — цитирует «Интерфакс» представителя компании.

Введение неполной рабочей недели — «превентивная мера для сохранения коллектива и рабочих мест в условиях негативного развития ситуации на автомобильном рынке в 2021 году». При восстановлении спроса на рынке автопроизводитель сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников.

АвтоВАЗ выпускает автомобили Lada, Renault, Nissan и до конца текущего года Datsun, производство которого в России будет свернуто. Производственные площади компании находятся в Тольятти и Ижевске.