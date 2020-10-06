Родственники Путина привились от коронавируса

Президент Владимир Путин рассказал журналистам, что в его окружении много близких людей, родственников и коллег уже сделали прививку от коронавируса.

В частности, от COVID-19 привилось почти все руководство Министерства обороны. Также одна из дочерей российского лидера испытала на себе новую вакцину. По словам Путина, после первой прививки у девушки была температура 38, на следующий день — 37 с небольшим.

Путин в конце сентября также пообещал сделать прививку от коронавируса. Заявление прозвучало в разговоре с президентом Южной Кореи. При этом в случае с вакцинацией российского президента действуют особые меры предосторожности, уточняли ранее в Кремле.

Первая в мире вакцина от COVID-19 под названием «Спутник V» была зарегистрирована в России 11 августа. На сегодня прививки данным препаратом начали ставить российским медикам, всеобщая вакцинация должна стартовать в 2021 году.