Ограничительные меры ввели в томских больницах из-за COVID

Плановые госпитализации и прием пациентов, чьей жизни ничего не угрожает, отменены в Томской области в связи с распространением коронавируса.

«Это не касается случаев, когда отсрочка может повлечь ухудшение состояния, обострение хронических болезней, угрозу жизни и здоровью пациентов. Не будут приостановлены приемы пациентов, имеющих медицинские показания для проведения исследований на выявление онкозаболеваний на ранней стадии. Экстренная госпитализация будет проводиться, как и прежде, – незамедлительно и в полном объеме», – уточнил во вторник минздрав региона.

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Взрослых будут прививать только по показаниям, включая вакцинацию против гриппа. Детям будут ставить прививки по календарю, но строго по записи. Также в регионе приостановлены плановые медосмотры, диспансеризация.

«В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией мы вынуждены вновь вернуться к ограничительным мерам. Просим томичей и жителей Томской области с пониманием отнестись к ситуации и по возможности сократить посещения медицинских организаций, а при появлении признаков респираторного заболевания – вызывать врача на дом», – пояснил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Ограничения будут действовать в регионе ориентировочно в течение месяца, при стабилизации ситуации с коронавирусом их отменят.