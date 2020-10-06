Волейболист призвал принять и простить коронавирус

Волейболист новосибирского «Локомотива» Сергей Савин призвал не отменять соревнования из-за пандемии коронавируса, который надо «простить».
«Пускай коронавирус существует, надо его принять... и простить. И играть чемпионат с ним, вопреки ему. Не останавливать соревнования», — сказал Савин в интервью «Спорт-Экспрессу».
Он рассказал, что волейболисты за два дня до матчей сдают тесты на коронавирус. У него пока все анализы были отрицательными.
«Вот заболела команда — будут ли переносить игры? Или заболели — сами виноваты, и получайте технарь? Есть в этом доля неспортивности, что ли. Но с другой стороны — значит, судьба такая. Надо ее принимать и не жаловаться», — порассуждал Савин о том, как будет проходить чемпионат.
Первенство России по волейболу досрочно завершилось 28 марта. Чемпионом страны был признан «Локомотив», лидировавший в турнире на тот момент.
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