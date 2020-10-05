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Три региона Сибири вышли в преступные лидеры по нацпроектам

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев на совещании в Новосибирске назвал три сибирских региона-лидера по числу преступлений при выполнении нацпроектов.

«Наибольшее число преступлений совершено в Республике Хакасия, Кемеровской и Томской областях», – передаёт слова Патрушева РИА «Новости».

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По его данным, всего в Сибири выявили 29 преступлений при выполнении нацпроектов, шесть из них связаны с коррупцией.

Национальные проекты – это федеральная программа, рассчитанная на 2019-2024 годы по основным направлениям «Человеческий капитал», «Комфортная среда» и «Экономический рост».

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