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Карты и инъекции: как ремонтируют дороги Новосибирска

Автор:
Елена Кондратенко, Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
В этом году новосибирские автомобилисты особенно недовольны состоянием дорог — колеи, ямы, выбоины, трещины... Как после военных действий. А между тем ремонт ведется — с самых первых теплых дней. Сколько дорог и какими методами восстановят за лето в Новосибирске? И на сколько хватит нового ремонта?

Обследование дорог Новосибирска, проведенное в марте, выявило более 230 тысяч квадратных метров повреждений. Их планируют отремонтировать в этом году.

Также в 2020 году по нацпроекту проведут капремонт на 41 объекте общей протяженностью 43 километра. Площадь отремонтированного дорожного покрытия составит 700 тысяч квадратных метров. Три объекта капремонта будут реконструировать — это участки улиц Вторая Станционная-Большая, Кедровой, Гусинобродского шоссе.

Применяют для восстановления дорог три основных метода: классический ямочный, струйно-инъекционный и капитальный ремонт. 

Заделать все карты

«Большое количество ям образовалось из-за того, что был перепад температур — ночью отрицательные, днем положительные. Уже в марте дороги сильно пострадали», — говорит начальник участка по ремонту дорог ДЭУ №1 Новосибирска Дмитрий Рыжков.

Сразу же, с приходом тепла начался ямочный ремонт двумя способами: классическим и струйно-инъекционным.

Классический метод применяется для больших ям. Сначала яму фрезеруют — углубляют, срезают, превращая бесформенную дыру в асфальте в прямоугольник. Их дорожники называют картами. 

Из этих карт сжатым воздухом выдувают пыль и мелкий мусор. И приступают к укладке «заплатки».

«Для того, чтобы было сцепление у старого и нового асфальта, битумом промазываем карты. Затем укладываем новый асфальт, уплотняем катком и сразу можно ехать», — объясняет Рыжков.

Он уверяет, что такой ремонт делается по ГОСТу и новая яма не образуется на этом месте около трех лет.

Более мелкие ямы, трещины и шероховатости — предвестники больших разрушений. Их ремонтируют струйно-инъекционным методом. Технология позволяет избежать более крупного и дорогостоящего ремонта. 

Для работ используется спецмашина «Бецема». Сначала яму также фрезеруют, выдувают лишнее сжатым воздухом. Затем яма обрабатывается эмульсией с температурой 60-70 градусов под давлением.

«Для сцепления подается щебень мелкой фракции. Получается как слоенный пирог — эмульсия, щебень, эмульсия, пока слой не окажется вровень с основным покрытием дороги. Сверху щебнем присыпается. Чтобы машины проезжали и не увозили эмульсию на колесах», — описывает метод собеседник.

Держится результат такого ремонта около полутора лет.

Капитальная дорожная одежда

Если магистраль в очень плохом состоянии, после диагностики власти принимают решение о капитальном ремонте дороги или реконструкции — в случаях, когда дорогу необходимо еще и расширить. При таком ремонте заменяются не только дорожное полотно, но и бордюры, освещение и другие элементы.

Сначала, как при любом варианте, участок подготавливается: снимается старый асфальт, поверхность выравнивается и продувается, проливается битумной эмульсией для сцепления, а потом начинается укладка слоев.

Гарантия на такой ремонт составляет четыре-пять лет, сообщил начальник отдела строительного контроля управления дорожного строительства Новосибирска Владислав Кондратьев.

«Укладываем новую конструкцию дорожной одежды. Это песок, геосинтетический материал, щебень и три слоя асфальтобетона. И как раз то, что в простонародье называют старой крошкой, а профессионально — асфальтобетонный гранулят — используется для расклинивания щебеночного основания перед укладкой асфальтобетонных слоев», — объясняет первый заместитель гендиректора подрядной организации «Дорсиб Плюс» Дмитрий Харланов.

Уже через несколько часов после укатки финального покрытия по дороге могут ездить машины. 

Фото: © Sibnet.ru
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Archangel3339

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Archangel3339

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Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

Ballazan

Нефте-магнаты конечно тоже лукавят, разводя руками, мол "это правительство налог дерёт, а мы все в белом,...