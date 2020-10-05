ФАС назвала регионы-лидеры по картельным сговорам в Сибири

Красноярский край, Новосибирская, Иркутская области и Хакасия вышли в лидеры по количеству картельных сговоров. Треть дел — сговоры участников торгов с госзаказчиками и органами власти, сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС России Андрей Тенишев в понедельник в ходе пресс-конференции.

«Если говорить о Сибирском федеральном округе, то в прошлом году было возбуждено 194 таких дела (о картельных сговорах), и в 2020 году 84. Лидерами по количеству стали Красноярский край, Новосибирская, Иркутская области и республика Хакасия», — уточнил Тенишев.

В целом по России в 2019 году возбудили 944 дела об антиконкурентных соглашениях. Это, как правило, сговоры на торгах. Примерно треть из этих дел – это сговор с госзаказчиками и с органами власти.

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«За них предусмотрено суровая административная ответственность и крупные штрафы для компаний, и, как правило, уголовная ответственность для должностных лиц, которые в эти сговоры вступают», — объяснил начальник управления по борьбе с картелями

Руководитель Новосибирского УФАС Сергей Гаврилов добавил, что информация о сговорах на торгах в ФАС чаще всего поступает от сотрудников ФСБ, финансовой разведки, СМИ, общественных организаций, а также по данным проверок самой антимонопольной службы.