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Фальшивый цемент наводнил рынок Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: @ Sibnet.ru

Строительный рынок Сибири постоянно сталкивается с продавцами поддельного цемента. Покупка контрафактного товара приводит к негативным последствиям, вплоть до обрушения зданий, сообщила директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина.

«Цемент разбавляют добавками – зола, песок. Все, что угодно добавляют. И получается смесь, которая никаким требованиям качества не отвечает. Если она применяется в различных конструкциях, то на выходе мы имеет растрескивание конструкции, преждевременное ветшание и как вариант обрушение конструкций», — объяснила Мартынкина.

Сибирские производители цемента ведут постоянный мониторинг рынка. Если выявляют признаки нарушений, делают контрольную закупку, смотрят на качественные характеристики. Если специалисты понимают, что перед ними фальсификат, то обращаются в контролирующие органы.

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Зачастую, по словам Мартынкиной, хитрые продавцы контрафакта используют названия, похожие на бренды заводов-производителей. Например, на мешке с фальсификатом может быть написано «Цемент Искитим». Покупатель, не разобравшийся в тонкостях, считает, что ему предлагают продукт «Искитимцемента» и берет контрафактный товар.

По данным «Сибцемента» на рынок Сибири ежегодно выпускают до 150 тысяч тонн подделки. Активнее всего фальсификат продают в Новосибирской, Омской областях, а также в Алтайском крае.

Производители цемента рекомендуют обязательно поверять продавцов. Для частных лиц наилучшим вариантом будет покупка цемента в уже проверенных магазинах и гипермаркетах, которые не станут рисковать репутацией.

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Экономика #Квадраты #Стройка #Ремонт #Торговля #Промзона
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