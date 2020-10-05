Рост случаев COVID-19 в Забайкалье выявили среди учителей и чиновников

Чаще всех в Забайкалье коронавирусом заражаются медработники, однако в последнее время в зону риска попали учителя и чиновники, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Несколько снизилась доля заболевших работников промышленности, но возросла доля в сфере госуправления. Остается высокой заболеваемость среди работников образования», — сообщила главный санитарный врач региона Светлана Лапа в ходе оперативного совещания в понедельник.

В тоже время в Забайкальском крае среди заболевших коронавирусом растет доля работников сферы здравоохранения. Но в медорганизациях не фиксируется групповая заболеваемость. За последнюю неделю чуть уменьшилась доля заболевших детей.

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За прошедшую неделю заболеваемость регистрировалась в Чите, Агинском, Ононском, Дульдургинском, Петровск-Забайкальском, Борзинском, Читинском районах. Особую тревогу специалистов вызывает прирост заболевших в возрасте 50-64 лет.

Территориальное управление Роспотребнадзора и министерство здравоохранения края напоминают, что в Забайкалье сохраняются строгий масочный режим, а также продолжает действовать режим самоизоляции для пожилых людей. Важно придерживаться «социальной дистанции».

По данным оперштаба, в Забайкальском крае число случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 6783. За последние сутки выявлен 91 новый случай.