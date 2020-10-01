НАВЕРХ
#Новости COVID19 #Путешествия #Медицина #Обучение #Досуг

Вакцина «Вектора» от коронавируса получила патент

Источник:
Sibnet.ru
567 3
Фото: © пресс-служба Роспотребнадзора

Вторая российская вакцина от коронавируса — препарат «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» — официально получила патенты, сообщила пресс-служба Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Новосибирские ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета.

Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса. Авторами изобретения являются Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.

Эксперты ФИПС, рассматривавшие заявки, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне.

«Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Новое оборудование в Томске вдвое увеличит число тестирований на COVID
Новосибирских медиков начали прививать от коронавируса
Томичи наплевали на масочный режим – Жвачкин
смотреть все
COVID19 #Новости COVID19 #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
•
Вакцина «Вектора» от коронавируса получила патент
•
Звонки от спамеров запретят после жалоб абонентов
•
Каршеринг, такси, личное авто — что дешевле?
Подробности
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Запасы пищи для снежного барса впервые подсчитают на Алтае
Сибирь 01.10.2020 17:42
Новое оборудование в Томске вдвое увеличит число тестирований на COVID
Сибирь 01.10.2020 17:31
Браконьер на Алтае нашел и убил впавшего в анабиоз крокодила
Сибирь 01.10.2020 17:26
Шторм задержал сбор нефти на реке Хатанге
Сибирь 01.10.2020 15:37
Самое популярное
ТВ и фильмы: как смотреть Wink бесплатно?
12637
Онлайн-помощь с уроками: как учиться лучше
11859
Секретную тему оформления нашли в Windows XP
4196
Космонавтам на орбите выдадут оружие
3654
Обсуждение (3)
КАРТИНА ДНЯ
•
Навальный заявил, что за его отравлением стоит «лично Путин»
•
Вакцина «Вектора» от коронавируса получила патент
•
Звонки от спамеров запретят после жалоб абонентов
•
Каршеринг, такси, личное авто — что дешевле?
Подробности
•
Пивной Новосибирск: когда закроют наливайки?
•
Новые штрафы для водителей: за шины и ксенон
•
Лифты и налоги: уголовные дела сына экс-губернатора Левченко
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

лачинов

Так у нас не только по древесине такая картина. По хорошему надо не запрещать, а используя имеющиеся...

xarakire

И что теперь? Задача максимум - выпилить и вывезти древесины до 2022 года??? А почему не сегодняшнего...

xarakire

Китайские власти с пониманием отнеслись к инициативе, но отклонили предложение.

cre

Путин поручил вывезти всю необработанную древесину до 1 января 2022 года.

btr30

так взялся спасать? или показал намерение?? как говорится, обещать женится и женится..две большие разницы...