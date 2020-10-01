Вакцина «Вектора» от коронавируса получила патент

Вторая российская вакцина от коронавируса — препарат «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» — официально получила патенты, сообщила пресс-служба Федеральной службы интеллектуальной собственности.

Новосибирские ученые разработали вакцину, содержащую фрагменты вируса — синтетические пептидные антигены. Вакцина на их основе вызывает иммунную реакцию против COVID-19 и в дальнейшем способствует развитию иммунитета.

Всего было выдано три патента на изобретения, каждое из которых содержит в себе определенный модифицированный фрагмент вируса. Авторами изобретения являются Ильназ Иматдинов, Мария Бочкарева, Елена Прудникова, Антон Тишин, Олег Пьянков, Елена Гаврилова и Ринат Максютов.

Эксперты ФИПС, рассматривавшие заявки, проведя информационный поиск и экспертизу, пришли к заключению о патентоспособности вакцины и соответствии ее мировой новизне.

«Вектор» 24 июля получил разрешение Минздрава РФ на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах. Первый доброволец был привит 27 июля.