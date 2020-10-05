РЖД вложит более 10 млрд в новосибирскую инфраструктуру

ОАО «РЖД» потратит 11,5 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры в Новосибирской области, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

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«В 2020 году в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД" на развитие железнодорожной инфраструктуры, технологии и техники в Новосибирском регионе ЗСЖД запланировано направить 11,5 миллиарда рублей», – сказано в сообщении.

В частности, компания планирует модернизировать устройства электрической централизации станции Убинской, провести реконструкцию вокзала Чаны и станции Татарской, модернизировать системы связи на станции Инской в Новосибирске, реконструировать вокзальный комплекс Бердска с адаптацией для маломобильных пассажиров.