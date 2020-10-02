РЖД показали вагон с длинной полкой

РЖД представили новый плацкартный вагон с более длинными полками, шкафами и USB-розетками.

Вагон в натуральную величину установлен в Москве на площади Павелецкого вокзала. Интерьер выполнен в светло-бежевых тонах.

В вагоне места расположены как в обычном плацкарте: по четыре в «купе» и две «боковушки». Но в «купе» полки разделены вертикальной перегородкой в виде шкафа, куда можно положить багаж и одежду.

Новой концепцией предусмотрен механизм, позволяющий менять пространство в купе и открывать перегородки между соседними купе. А самое важное, что длина места увеличена на 10 сантиметров, до 1 метра 80 сантиметров, говорил в интервью на канале «Россия 1» гендиректор РЖД Олег Белозеров.

«Вагон габарита "Т", он по ширине больше на 28 сантиметров, сам вагон длиннее. При этом иная компоновка, которая дает возможность увеличить сам вагон и размещение более чем на три метра», — отметил он.

В вагоне также предусмотрено отдельное место для расположения чемоданов, обуви, есть душ и несколько туалетов, розетки, USB и индивидуальные светильники у полок. Первые новые вагоны повезут пассажиров во второй половине 2021 года.