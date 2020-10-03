Зафиксирован невероятный взрыв сверхновой

Космический телескоп Hubble запечатлел мощнейший взрыв сверхновой звезды, светимость от которого на пике примерно в 5 миллиардов раза превышала яркость Солнца.

Взрыв звезды SN2018gv произошел на окраине галактики NGC 2525, которая находится на расстоянии 70 миллионов световых лет от Земли. Сама сверхновая вспыхнула в системе двойной звезды — одно из светил «высосало» материю из компаньона и взорвалось, передает Science Alert.

«Ни один земной фейерверк не может конкурировать с этой сверхновой звездой, захваченной в ее угасающей славе», — заявил астрофизик Адам Рисс из Института космических телескопов и Университета Джона Хопкинса.

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Умирающая звезда выбрасывала в космос огромные сгустки материи со скоростью, которая достигала 18 тысяч километров в секунду. Сам процесс шел около года, после чего светимость объекта резко понизилась.

Ученые отмечают, что наблюдение за взрывом сверхновой звезды позволяет получить большое количество ценной информации. В частности, с помощью сверхновых исследователи измеряют космические расстояния с высокой точностью.