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Зафиксирован невероятный взрыв сверхновой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Космический телескоп Hubble запечатлел мощнейший взрыв сверхновой звезды, светимость от которого на пике примерно в 5 миллиардов раза превышала яркость Солнца.

Взрыв звезды SN2018gv произошел на окраине галактики NGC 2525, которая находится на расстоянии 70 миллионов световых лет от Земли. Сама сверхновая вспыхнула в системе двойной звезды — одно из светил «высосало» материю из компаньона и взорвалось, передает Science Alert.

«Ни один земной фейерверк не может конкурировать с этой сверхновой звездой, захваченной в ее угасающей славе», — заявил астрофизик Адам Рисс из Института космических телескопов и Университета Джона Хопкинса.

Умирающая звезда выбрасывала в космос огромные сгустки материи со скоростью, которая достигала 18 тысяч километров в секунду. Сам процесс шел около года, после чего светимость объекта резко понизилась.

Ученые отмечают, что наблюдение за взрывом сверхновой звезды позволяет получить большое количество ценной информации. В частности, с помощью сверхновых исследователи измеряют космические расстояния с высокой точностью.

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Топ комментариев

pepelmetal

Алёша снова переобулся, то благодарил их так, чуть в ножки не кланялся, теперь они оказываются "убийцы"!...

corrector

Вот ты странный откуда омским врачам знать что ты там выпил из хим лаборатории батюшки своей...

Гроза10

Вот ведь - талант не пропьешь! Даже лежа в коме, наш герой фиксировал кровавые делища главврача Омской...

cre

Цитатаэто связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективовОткуда они все вернулись?

лачинов

А вот это он уже за грань перешел. Довольно мерзко выглядит.