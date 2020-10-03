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Мишустин продлил мораторий на банкротства

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Премьер-министр Михаил Мишустин официально продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до 7 января 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Документ распространяется на компании, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса, мораторий вступит в силу 7 октября. Прежний запрет на возбуждение дел о банкротстве истекал 6 октября, он действовал в отношении стратегических и системообразующих предприятий.

«В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда», — говорится в сообщении правительства.

Рассрочка предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям. Новые меры будут действовать до января 2021 года.

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pepelmetal

Алёша снова переобулся, то благодарил их так, чуть в ножки не кланялся, теперь они оказываются "убийцы"!...

corrector

Вот ты странный откуда омским врачам знать что ты там выпил из хим лаборатории батюшки своей...

Гроза10

Вот ведь - талант не пропьешь! Даже лежа в коме, наш герой фиксировал кровавые делища главврача Омской...

cre

Цитатаэто связано с возвращением одновременно на работу больших трудовых коллективовОткуда они все вернулись?

лачинов

А вот это он уже за грань перешел. Довольно мерзко выглядит.