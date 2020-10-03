Мишустин продлил мораторий на банкротства

Премьер-министр Михаил Мишустин официально продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до 7 января 2021 года, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Документ распространяется на компании, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса, мораторий вступит в силу 7 октября. Прежний запрет на возбуждение дел о банкротстве истекал 6 октября, он действовал в отношении стратегических и системообразующих предприятий.

«В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда», — говорится в сообщении правительства.

Рассрочка предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям. Новые меры будут действовать до января 2021 года.