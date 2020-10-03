Футболист Стрельцов: как было на самом деле

Фильм «Стрельцов» вышел в российский прокат. Реальный прототип героя Александра Петрова — советский футболист Эдуард Стрельцов — должен был стать мировой звездой, но получил 12 лет лагерей за изнасилование. Кино сразу же раскритиковали за недостоверность, но в подлинной истории гениального форварда до сих пор остаются белые пятна. Был ли Стрельцов виновен или футболиста попросту подставили?

Эдуард Стрельцов отличался природным талантом — уже в 16 лет он дебютировал в московском «Торпедо». Через год его пригласили в сборную СССР. В своем первом международном матче против Швеции в Стокгольме Стрельцов забил три мяча, восхитив филигранной техникой публику и журналистов.

В 18 лет Стрельцов стал лучшим бомбардиром чемпионата СССР и любимцем сотен тысяч болельщиков. В 19 лет нападающий блистательно сыграл на Олимпиаде-1956, советская сборная завоевала золотые медали. В 1958 году сборная СССР приняла участие в первом для себя чемпионате мира, где Стрельцов мог стать главной звездой. Однако буквально перед выездом на турнир форвард оказался за решеткой.

За что посадили Стрельцова

25 мая 1958 года, за несколько дней до отъезда сборной СССР на чемпионат мира, футболистов отпустили с тренировочной базы для примерки парадных костюмов, сшитых специально к открытию турнира. Стрельцов приехал в ателье, после чего спартаковцы Борис Татушин и Михаил Огоньков пригласили его отдохнуть.

Футболисты встречаются в центре Москвы у магазина «Российские вина», закупаются алкоголем и едут сначала на водохранилище, а затем на дачу к другу детства Татушина, летчику Эдуарду Караханову. К ним присоединяются три девушки — Марина Лебедева, Ирина Попова и Тамара Тимашук, Стрельцова они видели впервые.

Фото: © torpedo.ru

Согласно материалам уголовного дела, все участники вечеринки неоднократно употребляли коньяк, водку, пиво и кагор. Фактически, футболисты находились в самоволке — в 16.30 игроки сборной должны были снова собраться на стадионе «Динамо», однако Стрельцов, Татушин и Огоньков остались ночевать на даче с тремя девушками.

В фильме Ильи Учителя ключевой для будущего уголовного дела эпизод описывается совершенно иначе — по киносценарию на даче Стрельцова поджидали друзья детства и бывшая девушка, которую он бросил и день буквально накануне женился на другой. Экс-подружка усыпила мертвецки пьяного футболиста и разыграла все так, будто над ней надругались. Сделала она это по сговору с партийным функционером, имевшим зуб на Стрельцова.

В реальности Стрельцов до вечеринки никогда не видел Марину Лебедеву, женился гораздо раньше, и дома, кроме супруги, его ждала дочка.

Утром 26 мая футболисты были на базе, их загул быстро замяли, однако после обеда в Тарасовку приехали милиционеры и задержали всю троицу — оказалось, что ночевавшие с ними на даче подружки Лебедева, Попова и Тимашук написали заявления об изнасиловании.

Странности следствия и суда

Достоверно известно, что футболисты и девушки в роковую ночь были пьяны. Очень скоро все три девушки отказались от своих обвинений — их уговорили родные спортсменов. Уже через три дня задержанных Татушина и Огонькова отпустили за отсутствием каких-либо доказательств. Однако Стрельцов остался за решеткой.

Важная деталь сыграла злополучную роль — Попова и Тимашук написали заявления в прокуратуру, где указали, что изнасилования не было. А Лебедева, которую якобы изнасиловал Стрельцов, попросила закрыть уголовное дело, так как прощает обидчика. Такая формулировка в заявлении не могла ничего изменить — уголовные дела об изнасилованиях нельзя закрыть по примирению сторон.

Из заявления потерпевшей Марины Лебедевой: «Прокурору Мытищинского района. Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова Эдуарда Анатольевича, так как я ему прощаю».

Тренер сборной Гавриил Качалин также попытался защитить Стрельцова, обратившись напрямую к милицейским начальникам. Но скандал уже обсуждали в ЦК, следователям сверху дали указание — принять меры по закону. По приказу генпрокурора СССР Руденко дело немедленно передали в прокуратуру Московской области.

Следователи посчитали Стрельцова виновным, так как у него было расцарапано лицо, а у Лебедевой под ногтями оказалась кровь. Анализы показали, что кровь относится к группе 0 ab (1), типу MN, имеет фактор Р, что соответствует крови Стрельцова. Такие же результаты показала кровь еще одного участника вечеринки — Караханова, но это во внимание не приняли.

Сам Стрельцов поначалу отрицал все обвинения, однако затем подписал чистосердечное признание в том, что изнасиловал Лебедеву в состоянии алкогольного опьянения. Некоторые исследователи называют такое решение главной ошибкой футболиста, так как доказательств его вины у следователей было мало.

Процесс в суде занял всего два дня, что было удивительным для советской судебной системы. Суд огласил вердикт 24 июля 1958 года, Стрельцова приговорили к 12 годам лишения свободы, добавив к обвинениям в изнасиловании статью о злостном хулиганстве. Речь в ней шла об эпизоде полугодовой давности, когда пьяный футболист напал на случайного обидчика.

Поклонники таланта спортсмена под руководством чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова в 2001 году создали Комитет Стрельцова с целью реабилитации футболиста. Но несмотря на многочисленные просьбы звезд спорта, политиков и деятелей культуры, дело так и не было пересмотрено, и по сей день Эдуард Стрельцов считается виновным.

Главные версии дела Стрельцова

Уголовное дело Стрельцова восстановить уже невозможно — оно хранилось в архивах ФСИН Тульской области, поскольку именно там футболист заканчивал отбывать наказание, и было планово уничтожено после истечения определенного срока. Однако исследователи реконструировали несколько версий, которые объясняют максимально жесткое наказание форварда.



Месть Фурцевой

По одной из популярных версий, министр культуры СССР и секретарь ЦК КПСС Екатерина Фурцева, мягко сказать, недолюбливала Стрельцова — в футболиста якобы была влюблена ее дочка Светлана. Есть свидетельства, что Стрельцов и Фурцева общались в начале 1957 года на одном из приемов в Кремле, и тогда футболист произвел на чиновницу плохое впечатление.

Фото: © Dutch National Archives

По неподтвержденным данным, именно Фурцева доложила Никите Хрущеву про ситуацию с арестом футболиста советской сборной в максимально негативных красках, в результате советский лидер заявил: «Наказать подлеца». После такой реакции жесткий приговор Стрельцову был неизбежен.

Месть футбольных конкурентов

«Торпедо» после прихода Стрельцова в одночасье стал лучшей московской командой, что не устраивало начальников других популярных футбольных клубов — в первую очередь, «Динамо» и ЦСКА. Известно, что молодого нападающего настойчиво переманивали армейцы и динамовцы, даже предлагали ему квартиру.

Известный комментатор Вадим Синявский был уверен, что дело сфабриковали после того, как Стрельцов отказался переходить в «Динамо». Сын форварда Игорь Стрельцов вспоминал, что его отец намекал на угрозы милицейских начальников, которые стали поступать сразу после решения остаться в «Торпедо».

Показательный процесс

Стрельцов раздражал многих партийных чиновников — его боготворили сотни тысяч граждан СССР, при этом поведение кумира болельщиков было далеким от советских идеалов. Так, до громкого дела с изнасилованием футболист неоднократно попадал в самые различные неприятные истории.

Фото : Moshe Pridan

Например, в 1957 году Стрельцов загулял и опоздал на поезд, в котором сборная СССР отправлялась на матч с Польшей. За полгода до вечеринки на даче пьяный форвард «Торпедо» вломился в чужую квартиру и устроил драку, его скрутили подоспевшие милиционеры. История с изнасилованием могла стать последней каплей, после которой его решили показательно наказать.

Как Стрельцов вернулся на поле

После приговора Стрельцов отправился в исправительно-трудовой лагерь в Верхнекамском районе Кировской области — Вятлаг, где трудился на лесоповале. Через полтора года футболиста перевели в Подмосковье, он стал работать на пескоструйном производстве в Электростали. Затем перевели в библиотекари.

В 1962 году футболист переехал в лагерь под Тульской областью, где ему пришлось добывать кварц для химкомбината. Наконец, зимой 1963 года Стрельцов досрочно вышел на свободу, устроился работать на ЗИЛ, играл за команду завода. Секретарь парткома ЗИЛ Аркадий Вольский сыграл ключевую роль в возвращении форварда в большой футбол.

Фото: © strel.ru

Вольский написал письмо на имя нового председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева, в котором попросил разрешить Стрельцову выступать за родную команду «Торпедо». После семилетнего перерыва нападающий вновь надел черно-белую форму, отыграл шесть лет на высочайшем уровне и доказал, что действительно является феноменом.

Стрельцов завоевал Кубок СССР, вернулся в сборную, дважды удостоился титула лучшего футболиста страны. Эксперты уверены, что если бы не многолетняя пауза, он стал бы крупнейшей звездой мирового футбола. На чемпионате мира 1958 года именно Стрельцов должен был стать главным открытием. Вместо этого на турнире главной звездой засиял 17-летний Пеле, и Бразилия взяла титул чемпиона.