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Неделя в Новосибирске начнется со снега

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Выходные в Новосибирской области будут тёплыми, но уже с начала недели город накроет мокрым снегом, сообщил Sibnet.ru в пятницу пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

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«Мы полагаем, что в выходные дни у нас будет довольно комфортная погода. Мы попадаем завтра в тёплый сектор  … Последние отголоски так называемого бабьего лета у нас получаются в выходные», – рассказал синоптик.

По его словам, в субботу будет ясно, ночные температуры ожидаются на уровне 2-7 градусов выше нуля, в дневные часы будет 12-17 градусов.

В воскресенье погода ожидается чуть похуже, по северным и северо-западным районам области пройдут осадки, в Новосибирске их пока не ожидается. Днём будет 10-15 градусов, при понижении – до 4-9.

«Ухудшение погоды начинается с 5 октября. Пройдёт холодный атмосферный фронт, он вызовет осадки в виде мокрого снега, не исключено формирование гололёдных явлений при порывистом ветре силой до 13-18 метров в секунду», – добавил собеседник.

Ночью температура понизится до 0…-5 градусов. Днём будет не выше 3-8 градусов тепла. Во вторник осадки продолжатся, ночью и днём будет от -5 до +6 градусов.

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