Неделя в Новосибирске начнется со снега

Выходные в Новосибирской области будут тёплыми, но уже с
начала недели город накроет мокрым снегом, сообщил Sibnet.ru в пятницу
пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.
«Мы полагаем, что в выходные дни у нас будет довольно
комфортная погода. Мы попадаем завтра в тёплый сектор … Последние отголоски так называемого бабьего
лета у нас получаются в выходные», – рассказал синоптик.
По его словам, в субботу будет ясно, ночные температуры
ожидаются на уровне 2-7 градусов выше нуля, в дневные часы будет 12-17
градусов.
В воскресенье погода ожидается чуть похуже, по северным и
северо-западным районам области пройдут осадки, в Новосибирске их пока не
ожидается. Днём будет 10-15 градусов, при понижении – до 4-9.
«Ухудшение погоды начинается с 5 октября. Пройдёт холодный атмосферный фронт, он вызовет осадки в виде мокрого снега, не исключено формирование гололёдных явлений при порывистом ветре силой до 13-18 метров в секунду», – добавил собеседник.
Ночью температура понизится до 0…-5 градусов. Днём будет не выше 3-8 градусов тепла. Во вторник осадки продолжатся, ночью и днём будет от -5 до +6 градусов.