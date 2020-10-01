Голого и пьяного пассажира в Забайкалье сняли с поезда

Полицейские в Забайкалье сняли с поезда голого и пьяного пассажира, на которого пожаловались окружающие, сообщила пресс-служба Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

Ночью в дежурную часть Борзинского линейного отдела поступила информация о том, что к пассажирскому поезду требуется наряд полиции.

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«Помощь транспортных полицейских понадобилась пассажирам одного из вагонов, в котором от станции Урулюнгуй следовал 36-летний мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения и спал на своем месте полностью без одежды – на это пассажиры и пожаловались», — цитирует «Чита.ру» представителя пресс-службы.

В отношении нетрезвого пассажира были составлены два административных протокола за появление в общественных местах в состоянии опьянения и мелкое хулиганство. Максимальные санкции обеих статей КоАП предусматривают арест на 15 суток.