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Стюардесса приняла неожиданную позу в самолете. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Стюардесса встала на руки в проходе самолета — фотография опубликована в Instsgram. Причина акробатического трюка неизвестна, но пользователям соцсети понравились ноги девушки.

Снимок опубликован на странице @cabin_crew_beauties, освещающей жизнь бортпроводниц по всему миру. На фото девушка в форменной одежде стоит вверх ногами в проходе самолета.

«Выглядит очень красиво! Какая она молодец», «У нее просто великолепные ноги», — оценили способности стюардессы подписчики.

В посте указан ник девушки — @agathe_blue_abyss. Она разметила это фото в стойке больше года назад и подписала: «Когда вы хотите запретить доступ в туалет во время службы».

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