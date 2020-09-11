Стюардесса приняла неожиданную позу в самолете. ФОТО

Стюардесса встала на руки в проходе самолета — фотография опубликована в Instsgram. Причина акробатического трюка неизвестна, но пользователям соцсети понравились ноги девушки.

Снимок опубликован на странице @cabin_crew_beauties, освещающей жизнь бортпроводниц по всему миру. На фото девушка в форменной одежде стоит вверх ногами в проходе самолета.

«Выглядит очень красиво! Какая она молодец», «У нее просто великолепные ноги», — оценили способности стюардессы подписчики.

В посте указан ник девушки — @agathe_blue_abyss. Она разметила это фото в стойке больше года назад и подписала: «Когда вы хотите запретить доступ в туалет во время службы».