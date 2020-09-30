Профсоюзы запросили отмену накопительной части пенсии

Федерация независимых профсоюзов России попросила премьер-министра Михаила Мишустина исключить накопительный компонент из системы государственного пенсионного страхования, соответствующее обращение опубликовано на сайте организации.

В документе указывается, что в действующем механизме есть правовая коллизия — из системы пенсионного страхования убрали параметр периода ожидаемой выплаты пенсии, однако оставили накопительный компонент, являющийся частью системы.

При средней продолжительности жизни в 72 года для системы обязательного пенсионного страхования фактический период дожития, во время которого человек будет получать пенсию, может составлять 12 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно.

Однако в 2015 году для накопительного компонента показатель установлен на уровне 228 месяцев — это 19 лет. Также предусмотрено ежегодное увеличение срока, в результате к 2021 году этот показатель достигнет 22 лет.

Профсоюзы считают, что такая ситуация дискредитирует идею накопительной пенсии. Авторы обращения предлагают отказаться от увеличения ожидаемого периода выплаты и убрать накопительный компонент отчислений.