Самозанятые несовершеннолетние получат налоговый капитал

Молодые люди до 18 лет, которые впервые зарегистрируются в качестве самозанятых после 1 января 2021 года, смогут получить право на дополнительный налоговый вычет, сообщается на официальном сайте правительства РФ.

Соответствующий законопроект одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Согласно документу, такие самозанятые россияне получат дополнительный «налоговый капитал».

Его размер будет равняться МРОТ — на сегодня это чуть больше 12 тысяч рублей. Общая сумма льготы с учетом стандартного вычета в 10 тысяч рублей составит для них порядка 22 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

Налоговый капитал можно будет тратить на уплату будущих налогов. Фактически, данная сумма представляет собой разовую льготу для самозанятого гражданина, которая предоставляется государством.