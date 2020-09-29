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Проверки вагонов с металлом на радиацию игнорировали в Сибири

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ОАО «РЖД»

Сотрудница новосибирского «Центра гигиены и эпидемиологии» получила штраф в Омске за то, что не проверяла вагоны с металлом на радиацию, облегчая себе работу.

Как сообщило во вторник Западно-Сибирское следственное управление на транспорте, с января по май 2020 года сотрудница «Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», чтобы облегчить свою работу, не проводила осмотры и замеры радиационного контроля металлолома, находящегося в железнодорожных полувагонах.

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Она составляла протоколы, в которые вносила заведомо ложные сведения о проведении радиационного контроля партий лома черных металлов, якобы в нём нет источников излучения. В итоге собственники непроверенного ломавозили его по всей стране.

Суд и следствие установили 47 эпизодов такого служебного подлога. Женщина признала вину в полном объёме, но по её просьбе следователь ходатайствовал о прекращении уголовного дела с назначением штрафа. Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей.

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