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Задержан сын экс-губернатора Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © youtube.com/СТУДИЯ ПодтекстЪ

Сын бывшего губернатора Сергея Левченко, депутат Заксобрания Андрей Левченко задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщил СК России.

В феврале 2019 года СК России возбудил уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, совершенном в особо крупном размере. Обвинение уже предъявили директору ООО «Звезда» Олегу Хамуляку. 

Также установлена причастность к преступлению депутата областного Заксобрания Андрея Левченко. Следствие установило, что Олег Хамуляк в октябре 2017 года, предоставили в адрес министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок заведомо подложные документы, чтобы подать заявки на участие в конкурсе по ремонту и замене лифтов и лифтовых шахт.

Хамуляк совместно с Левченко заключил с зарубежной компанией договор на поставку в город Иркутск лифтового оборудования на общую сумму более 167 миллионов рублей. Документ они предоставили в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов, чтобы получить аванс.

После этого они создали еще одну компанию, и от ее лица завысили стоимость работ до 319,6 миллиона рублей. В дальнейшем в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области регулярно предоставлялись отчетные документы, содержащие завышенную стоимость лифтового и иного оборудования, а также ремонтных работ.

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По версии следствия, в результате противоправных действий Хамуляка и Левченко Иркутской области причинен ущерб в особо крупном размере более чем на 185 миллионов рублей. Левченко задержали в понедельник. По месту его жительства и работы, а также у его отца – бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко проведены обыски.

В данный момент следствием решается вопрос об избрании Андрею Левченко меры пресечения, проводятся следственные действия, направленные на установление других участников преступления.

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