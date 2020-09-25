Экс-губернатор Приангарья может заменить в Госдуме умершего депутата

Бывший губернатор Приангарья Сергей Левченко может получить мандат умершего о коронавируса депутата Госдумы от КПРФ Вахи Агаева. Неформальное обсуждение о передаче мандата уже идет среди однопартийцев Агаева, сообщил источник в КПРФ.

Передача мандата Левченко может стать компенсацией за отставку с губернаторского поста по просьбе руководства КПРФ. До этого экс-губернатору обещали повышение по партийной линии – место заместителя Зюганова в ЦК КПРФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Усс показал любимую статуэтку со смыслом

Сам Левченко вопрос о получении мандата не поднимал, пишут «Ведомости» со ссылкой на информацию источников. Кроме Левченко на место в Госдуме может претендовать предприниматель Вадим Кумин, а также Павел Грудинин.

«Левченко – узнаваемая для партии фигура. Передачу мандата кому-то из спонсоров КПРФ из числа неочевидных кандидатов внутри списка будет затруднительно объяснить в предвыборный год», – сообщил собеседник в КПРФ.

Левченко руководил Иркутской областью с 2015 до 2019 года. В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин принял его отставку с формулировкой «по собственному желанию». Временно исполнять обязанности губернатора назначили замминистра МЧС Игоря Кобзева.