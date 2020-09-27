Ученые объяснили коварство короновируса

Ключевое значение в тяжелом протекании коронавируса может иметь недостаток интерферона, который помогает организму защищаться от вирусов, к такому заключению пришли две группы американских ученых.

Исследования показали, что у части пациентов с тяжелым течением COVID-19 интерферонный ответ был нарушен из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител, которые атакуют сам интерферон, приводит РБК выдержки из материла Science.

Вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе Шэйн Кротти, отметил, что замедленный ответ интерферона может быть «хитростью» коронавируса. «Она состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — объяснил исследователь.

Ученые таже установили, что 94% пациентов, у которых нашли антитела, атакующие интерферон, — мужчины. Это также помогает объяснить, почему мужчины чаще переносят болезнь тяжелее, чем женщины.

Такие выводы ученых имеют непосредственное практическое значение. Синтетические интерфероны, давно используемые для лечения других заболеваний, могут помочь некоторым пациентам из группы риска, говорится в публикации.

При этом решающее значение в борьбе с коронавирусом принадлежит времени. Ученые считают, что бороться с вирусными частицами при помощи интерферона можно только на самой ранней стадии.