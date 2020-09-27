НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Ученые объяснили коварство короновируса

Источник:
РБК
260 0

Ключевое значение в тяжелом протекании коронавируса может иметь недостаток интерферона, который помогает организму защищаться от вирусов, к такому заключению пришли две группы американских ученых.

Исследования показали, что у части пациентов с тяжелым течением COVID-19 интерферонный ответ был нарушен из-за генетических отклонений или из-за нежелательных антител, которые атакуют сам интерферон, приводит РБК выдержки из материла Science.

Вирусолог из Института иммунологии в Ла-Хойе Шэйн Кротти, отметил, что замедленный ответ интерферона может быть «хитростью» коронавируса. «Она состоит в том, чтобы избежать первоначального врожденного иммунного ответа в течение значительного периода времени и, в частности, избежать раннего ответа интерферона I типа», — объяснил исследователь.

Ученые таже установили, что 94% пациентов, у которых нашли антитела, атакующие интерферон, — мужчины. Это также помогает объяснить, почему мужчины чаще переносят болезнь тяжелее, чем женщины.

Такие выводы ученых имеют непосредственное практическое значение. Синтетические интерфероны, давно используемые для лечения других заболеваний, могут помочь некоторым пациентам из группы риска, говорится в публикации.

При этом решающее значение в борьбе с коронавирусом принадлежит времени. Ученые считают, что бороться с вирусными частицами при помощи интерферона можно только на самой ранней стадии.

Тема: Распространение коронавируса
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
Найдена связь между витамином D и смертностью от коронавируса
Томский роддом №4 готовы переоборудовать под COVID
Собянин рекомендовал работодателям вернуться к удаленке
смотреть все
Технологии #Наука #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Спрогнозирован рост тарифов на электроэнергию для населения
•
Ученые объяснили коварство короновируса
Подробности
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Пройти собеседование: как ответить на вопросы
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Община осталась без Виссариона. Что будет с адептами?
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Неделя в Восточной Сибири начнется с холодов
Сибирь 27.09.2020 16:07
Экипажи для танков «Армата» начали готовить в Новосибирске
Сибирь 27.09.2020 15:52
«Норникель» проверит более 600 объектов после ЧП в Норильске
Сибирь 27.09.2020 13:57
Главу комитета рекламы мэрии Новосибирска арестовали за взятки
Сибирь 26.09.2020 17:56
Самое популярное
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
27593
Чича из сериала «Ольга» станет главным героем нового проекта
5381
Сильный ветер со снегом придет в Хакасию
5362
Пульмонолог заявил о неизбежности второй волны COVID-19
4784
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию
•
Макрон призвал Лукашенко уйти в отставку
•
Спрогнозирован рост тарифов на электроэнергию для населения
•
Ученые объяснили коварство короновируса
Как это работает
•
Библиотека в кармане: как работают книги Ростелекома
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Хвостики и носики: как выбрать спелую дыню
•
Форматы видеофайлов: как посмотреть кино в хорошем качестве
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Учимся дистанционно: как изменился «Ростелеком. Лицей»
•
Облачные игры: стать геймером без мощного компьютера
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Большая игра: окунись в мир развлечений с Ростелеком
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Западные эксперты признали господство России на рынке пшеницы
63
Путин счел хамством санкции Запада против МС-21
49
Президент поможет россиянам с низкими доходами изменить жизнь
38
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
32
Le Monde пересказала разговор Путина и Макрона о Навальном
31