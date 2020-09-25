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Навальный впервые поблагодарил российских пилотов и врачей

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Оппозиционер Алексей Навальный написал пост со словами благодарности в адрес российских пилотов и врачей, которые спасли ему жизнь.

«Наверное, нечасто такое бывает, что есть у вас в жизни ужасно важные люди, а вы даже имен их не знаете … После всего случившегося я испытываю такую огромную благодарность такому большому количеству людеи», – написал Навальный в Instagram в пятницу.

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По словам Навального, «план убийц был прост». Оппозиционер считает, что он должен был погибнуть в самолёте, так как в небе нет квалифицированной медицинской помощи, но грамотные действия пилотов и медиков спасли его.

«Во-первых, пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное "минирование" аэропорта. Во-вторых, пришедшие сотрудники медслужбы аэропорта и приехавшии за ними реанимобиль не говорили никакого вранья про диабет и тд, а сразу четко сказали: "это токсическое отравление", – и зафигачили мне дозу атропина. То есть пилоты и первые медики просто подарили мне дополнительные 15-20 часов жизни … Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», – добавил Навальный.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву. Самолёт экстренно сел в Омске. Там политика доставили в местную больницу, где он провёл двое суток, а после транспортировали в берлинскую клинику «Шарите». Навальный находился в коме, но уже пришёл в себя, недавно его выписали.

Тема: Отравление Алексея Навального
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