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Автомобилисты стали меньше ездить

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Автолюбители за последние 10 лет изменили поведение — они стали меньше ездить на машинах, говорится в результатах опроса автомобильного сайта «Дром».

Водители отвечали на вопрос: «Сколько километров в год вы наезжаете в среднем?» Если 10 лет назад россияне активно «катались» по городу и путешествовали по своему и соседним регионам, то сейчас помимо маршрута «дом-работа» они ограничиваются поездками в пригород, на дачу и торговые центры.

Самым популярным вариантом ответа среди водителей стал «10-15 тысяч километров». В 2020 году его выбрали 29%, в 2015 лидировал он же с 25%, а в 2010 так ответили 23%. «До 10 тысяч километров» наезжает 21% опрошенных, а более 50 тысяч километров — 4%.

Жители республики Саха (Якутия) ездят на небольшие расстояния. Вариант ответа «До 10 тысяч» здесь почти в два раза популярнее, чем в среднем по России и набрал 38%. В Забайкальском крае же наоборот больше любителей «дальней езды». В два раза чаще ежегодный пробег здесь составляет более 40 тысяч у 9,4% участников опроса.

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