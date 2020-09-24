Западные эксперты признали господство России на рынке пшеницы

Россия в последние годы неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, считают эксперты агентства Bloomberg.

За 20 лет Россия из страны — импортера пшеницы превратилась в экспортера с долей в 20% мировых поставок. Российское зерно покупают более ста стран, в том числе Египет, Филиппины, Саудовская Аравия. А совсем недавно готовность покупать российскую пшеницу выразил Алжир.

«Наблюдается ошеломительный рост как объемов производства, так и объемов экспорта пшеницы из России. Она приложила массу усилий, чтобы увеличить свою долю на рынке, и эта доля продолжает расти», — приводитт РИА Новости слова сказал директора британской компании CRM AgriCommodities Джеймс Боулсворт.

Россия за десять лет отвоевала существенную долю мирового рынка у Евросоюза и США.

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Эксперты отмечают прогресс российских аграриев. Они использовали растущие доходы для покупки удобрений и первоклассного оборудования, что позволило им увеличить урожайность, а также расширили мощности для хранения зерна, чтобы лучше контролировать цены.

«Их зерно настолько хорошего качества, что они год за годом открывают все новые рынки», — сказал глава отдела фундаментальных исследований в британской брокерской компании Marex Spectron Георгий Славов. По его словам, низкие расходы на логистику помогли России захватить часть рынка у таких поставщиков, как Соединенные Штаты.