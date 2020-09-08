Эксперты предупредили о росте цен на подсолнечное масло и семечки

Серьезный неурожай подсолнечника в России в 2020 году может привести к быстрому росту цен на сделанную на его основе продукцию — подсолнечному масло и семечкам, говорится в отчете центра «Совэкон».

В 2020 году ожидается урожай в 11,8 миллиона тонн маслосемян, что на 23% ниже прошлогоднего показателя. Такая ситуация вызвана засушливыми весной и летом, приводит РИА Новости мнение экспертов «Совэкон»

Этот урожай станет самым низким с 2017 года, когда собрали 10,5 тонны маслосемян. Аналитики прогнозируют сокращение сбора на юге России и на Северном Кавказе до 3,3 миллиона тонн, что на треть ниже объемов прошлого года. Падение ожидается и в других регионах.

По итогам прошлой недели, средняя стоимость подсолнечника составила 22,5 тысячи рублей за тонну. Аналитики предполагают, что в перспективе она может вырасти как минимум на 20%.