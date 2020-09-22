НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Томский лесхоз заподозрили в махинациях почти на 10 млн

Источник:
Sibnet.ru
276 1
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Представители департамента лесного хозяйства Томской области причинили ущерб государству на сумму более 9,5 миллионов рублей, об этом сообщило СУ СКР по региону.

По предварительным данным следствия, год назад сотрудники регионального лесхоза и подведомственных ему учреждений подготовили и согласовали акты лесопатологического обследования в границах заказника «Карегодского» в Обско-Чулымском урочище Суйгинского участкового лесничества. Была назначена санитарная рубка на общей площади в 10 гектаров. Лесхоз продал ОГАУ «Томсклесхоз» лесные насаждения, чтобы вырубить их.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСибирские регионы вышли в лидеры по незаконной вырубке леса

«При подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объеме древесины, отличающиеся от фактически вырубленного объема лесных насаждений. В результате указанных действий лесному фонду Томской области причинен ущерб на сумму более 9,5 миллионов рублей», – сказано в сообщении следствия.

Для расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий создана специальная группа под руководством следователя по особо важным делам. В лесхозе проходят обыски.

Еще по теме
Юристы посчитали незаконным задержание Виссариона
Виссариона обвинили в психологическом насилии над членами общины
Город Солнца Виссариона. СПРАВКА
Забайкалец в Приамурье унес сейф с десятками миллионов рублей
смотреть все
ЧП #Криминал #Гео #Природа
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
•
Лукашенко собрался на Байкал и Алтай
•
Банки стали переводить зарплату по номеру телефона
•
«Японцы» оказались самыми старыми авто
Подробности
•
Две волны: какими бывают землетрясения на Байкале
•
Вредные старообрядцы Забайкалья: как выжить вопреки
•
Кто живет в водонапорной башне?
•
Прививка от гриппа: «за» и «против» в период коронавируса
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Тучи клопов накрыли Телецкое озеро
Сибирь 22.09.2020 16:38
Новосибирцы побили ипотечный рекорд
Сибирь 22.09.2020 16:13
Роспотребнадзор назвал дату регистрации второй вакцины от COVID
Сибирь 22.09.2020 16:04
Юристы посчитали незаконным задержание Виссариона
Сибирь 22.09.2020 15:50
Самое популярное
Пострадавшее от разлива топлива в Норильске озеро умерло
9200
Кубок России по фигурному катанию покажут на Первом канале
7500
Елена Ваенга в шоу «Голос» испортила песню участнику
7146
Карелин сменит Госдуму на Совет Федерации
3189
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Глава СВР раскрыл цель раскручивания Западом дела Навального
•
Лукашенко собрался на Байкал и Алтай
•
Банки стали переводить зарплату по номеру телефона
•
«Японцы» оказались самыми старыми авто
Как это работает
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
В банках и пакете: как засолить хрустящие огурчики
•
Какой утеплитель выбирают профессионалы?
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Умная колонка Ростелекома: как «Маруся» управляет телевидением
•
Выбираем школьный ноутбук: чего достаточно для учебы?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
Как установить умный домофон Ростелекома?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
Мультимедиа
•
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Песков рассказал об абсурде в истории с Навальным
46
Навальный потребовал от российских властей вернуть одежду
35
Покупка валюты в России побила рекорд
32
Лукашенко закрыл границу с Польшей, Литвой и Украиной
31
Навального выдвинут на Нобелевскую премию
29