Томский лесхоз заподозрили в махинациях почти на 10 млн

Представители департамента лесного хозяйства Томской области причинили ущерб государству на сумму более 9,5 миллионов рублей, об этом сообщило СУ СКР по региону.

По предварительным данным следствия, год назад сотрудники регионального лесхоза и подведомственных ему учреждений подготовили и согласовали акты лесопатологического обследования в границах заказника «Карегодского» в Обско-Чулымском урочище Суйгинского участкового лесничества. Была назначена санитарная рубка на общей площади в 10 гектаров. Лесхоз продал ОГАУ «Томсклесхоз» лесные насаждения, чтобы вырубить их.

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«При подготовке актов лесопатологических обследований и договоров купли-продажи были указаны сведения об объеме древесины, отличающиеся от фактически вырубленного объема лесных насаждений. В результате указанных действий лесному фонду Томской области причинен ущерб на сумму более 9,5 миллионов рублей», – сказано в сообщении следствия.

Для расследования уголовного дела по факту превышения должностных полномочий создана специальная группа под руководством следователя по особо важным делам. В лесхозе проходят обыски.