Сибирские регионы вышли в лидеры по незаконной вырубке леса

Регионы Сибири стали лидерами по незаконной вырубке леса. Активнее всего «черные лесорубы» действуют в Иркутской области, сообщила пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз).

В лидеры по России по незаконной вырубке леса вышла Иркутская область. В 2019 году в регионе вырубили 441,6 тысячи кубометров леса. На втором месте Красноярский край с показателем в 144,8 тысячи кубометров. На третьем месте — Забайкалье (102,1 тысячи кубометров), на четвертом — Бурятия (70,7 тысячи кубометров).

По данным Рослесхоза, в 2019 году было выявлено около 15 тысяч фактов незаконной рубки леса, объем составил 1,2 миллиона кубометров. Вред, причиненный незаконной рубкой лесам и находящимся в них природным объектам, в 2019 году составил 12,5 миллиарда рублей, а за первое полугодие 2020 года — около 4,6 миллиарда рублей, пишут «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.

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Часто незаконная вырубка лесов прикрывается документами, оформленными на другие виды работ, однако бывают случаи, когда исполнители просто нарушают условия разрешения на рубку, рассказал эксперт Лесной программы WWF России по лесам высокой природоохранной ценности Константин Кобяков.

«Наибольшая проблема лежит в "серой зоне" — когда документы на рубку какие-то есть, но либо они выписаны без оснований (например, была назначена санитарная рубка, а вместо этого рубятся здоровые деревья), либо когда она назначена правильно, но вырубается не совсем то — другие породы, в другом объеме и в других местах, к примеру, за пределами лесосеки», — объяснил он.